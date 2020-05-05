برسالة رومانسية.. علي الطيب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان علي الطيب على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، الموافق 5 مايو الجاري.

ونشر الطيب صورة من حفل زفافه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " 5/5 عيد ميلاد حبييتي وزوجتي وصاحبتي وأم بناتي.. والسند، كل سنة وانتي حبيبتي الغالية كل سنة وأنتي نعمة ربنا يديمها عليه و يباركلي فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يا ست البنات".

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وأضاف الطيب: "ربنا يقدرني وأسعدك وأفرحك زي ما بتفرحيني و بتسعديني بكل تفصيله بتعمليها و كل لحظه كنت فيها مهموم أو تعبان و كنتي قادره تشحنيني بطاقة حلوة وتصبريني وتشيلي عني".

تابع علي الطيب: "صدقيني دايما بحمد ربنا عليكي وعلى كل لحظة حلوه أو صعبة عدت علينا مع بعض.. شكرا على كل حاجة حلوة بتعمليها مهما كنتي تعبانة يا أم البنات يا ست البيت يا وش السعد، ربنا يحفظك و يريح بالك و يطمم قلبك ويحقق لك كل اللي تتمنيه".

يذكر أن أخر أعمال الفنان على الطيب مسلسل "أهو دا اللي صار"، بطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، العمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حاتم علي.