فيديو| تامر شلتوت ينعى شقيقه: "يارب إلهمنا الصبر من عندك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان تامر شلتوت، شقيقه عمرو شلتوت الذى توفى إثر حادث سيارة أليم، صباح الأحد الماضي.

ونشر تامر شلتوت مقطع"فيديو"، عبر حسابه بموقع" انستجرام"، وعلق :"هذا الفيديو صدقة جارية علي أخويا و ابني و سندي عمرو شلتوت...أرجو الدعاء له و قراءة الفاتحة...أرجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة... و يا رب إلهمنا الصبر من عندك".

وكان "شلتوت" أعلن وفاة شقيقه في منشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت أثر حادث سيارة..و سيتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر..اللَّهُمَّ، أغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَأعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، إنا لله وإنا إليه راجعون"

يُذكر أن أخر أعمال تامر شلتوت، كان مشاركته في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش.