محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وفاة الناقد والشاعر يسري العزب عن عمر يناهز 73 عاما.
وكتب "أباظة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الناقد والشاعر دكتور يسري العزب في ذمة الله، رحل راعي المواهب ومكتشفها".
وكان الشاعر الكبير يرقد بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمعادي، إثر تعرضه لأزمة صحية، ليرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.
يسري العزب من مواليد محافظة الدقهلية، كان والده شاعرا يكتب الشعر بالفصحى، إلا أن نجله برع في كتابة شعر العامية، كما عمل أستاذا متفرغا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بنها، وله عدد من الكتب النقدية والدوواين الشعرية، ومن أشهر مسرحياته "الوعد سعد"، "نخلتين في العلالي"، "ريحة النعناع".
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