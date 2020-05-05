تراند اليوم : مطربة شهيرة تعلق على إجراء ابنة "هشام سليم" لعملية تحويل جنسي

حيت المطربة اللبنانية كارول سماحة، الممثل المصري هشام سليم على إعلانه في مقابلة تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي، لتتحول من أنثى إلى ذكر.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر:" كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم، أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته ..في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء".

وكان هشام كشف في تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته "نورا" لعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وأضاف لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس": "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، موضحًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأشار إلى أن جميع أفراد أسرته يعاملون ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياته كولد الآن.

وأعرب عن تعاطفه ودعمه لأي أسرة تعاني من أزمة مشابهة، قائلاً: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".