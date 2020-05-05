تراند اليوم : بعد وفاته في حادث سيارة.. تامر شلتوت ينعى شقيقه بفيديو مؤثر

نشر الفنان والإعلامي المصري تامر شلتوت، فيديو مؤثر يجمع العديد من الصور لشقيقه عمرو شلتوت الذي توفي أول أمس الأحد في حادث سيارة، مرفقاً بصوت الشيخ الذي كان يصلي برفقته عمرو وهو يقول مجموعة من الأدعية له.

وكتب تامر تعليقاً:"هذا الفيديو صدقه جاريه علي اخويه و ابني و سندي/ عمرو شلتوت...ارجو الدعاء له و قراءه الفاتحه...أرجو الدعاء له بالرحمه و المغفره... و يا رب إلهمنا الصبر من عندك.."

وكان تامر شلتوت أعلن عن وفاة شقيقه إثر حادث سيارة، وكتب عبر صفحته على فيسبوك:" انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة، و سيتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر".

وقدم له عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، التعازي داعين لشقيقه بالرحمة والمغفرة، وللأهل بالصبر والسلوان.