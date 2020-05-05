تامر حسني ينعى سها سمير بكلمات مؤثرة

نعى النجم الكبير تامر حسني، سها سمير أدمن صفحة ألتراس تامر حسني، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أعرب تامر عن حزنه، قائلًا: الله يرحمك يا سها، رحلتك كانت كبيرة مع المرض

وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمدلله روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان، يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانة الجميله اللي انتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حُسن خاتمة.. الله يرحمك يا أجمل ملاك.

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وكانت سها سمير توفيت بعد صراع مع المرض.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم "مش أنا"، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.