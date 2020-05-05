ميرنا وليد - بيروت - في العام الثاني بعد عودتها إلى الأضواء، تطل الممثلة السورية ​هبة نور​ خلال رمضان الجاري بعملين، الأولى "​حرملك 2​" والثاني "​ببساطة 2​".

وقالت لموقع "الفن" إن شخصية "زمردة" التي تؤديها في العمل الأول ستشهد تطورات كبيرة، وستتعرض للعديد من التقلبات، بمعنى أنها يوم فوق ويوم تحت، وسنعرف بالنهاية إن كانت ستنتصر أم لا.

وأكدت أن العمل حصد ومازال يحصد عدد مشاهدات كبيرة في سوريا والوطن العربي وفقاً لقنوات تلفزيونية كبيرة، ومازال يحقق النجاح المطلوب خاصة أن يضم نخبة من نجوم سوريا والوطن العربي.

وأضافت أنها في العمل الثاني الذي يتألف من لوحات كوميدية تشارك في أكثر من لوحة، مشيرة إلى أن العمل متميز جداً ويقدم الواقع بطريقة كوميدية ناقدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هبة نور: سأتعرض لتقلبات عديدة.. فهل أنتصر في النهاية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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