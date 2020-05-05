بالفيديو- إليسا تكشف كواليس تصوير كليب "كرهني"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن كواليس تصوير فيديو كليب "​كرهني​"، وذلك بعد مرور عام على طرح فيديو كليب الأغنية الذي طرحته في شهر نيسان 2019، فيما كانت أغنية "كرهني"، واحدة من أغاني ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته في عام 2018.

واستعادت إليسا ذكريات "كرهني" عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت في تعليقها على الفيديو، "رحلة في الذاكرة بعد عام.. نخبكم".

وتعد أغنية "كرهني"، الثانية التي تصورها إليسا خلال العام الماضي على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبوني" الذي طرحته بالتزامن مع ألبومها الذي يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.



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