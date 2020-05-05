شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على زواجها:"ربنا يفك سحرك"

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​على إعلان زواج شقيقته الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ من الممثل المصري أحمد العوضي.

فجاء تعليق وائل صادماً حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياه جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".

ورغم أن التعليق صادم لكنه ليس مستغرباً، حيث أن شقيق ياسمين كان قد انتقد في العلن ارتباطها بممثل شاب يصغرها وهو أحمد العوضي، وتعرض وائل حينها للكثير من الإنتقادات.

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