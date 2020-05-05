ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل والإعلامي المصري ​تامر شلتوت​ فيديو يجمع العديد من الصور لشقيقه عمرو شلتوت الذي توفي منذ أيام قليلة، مرفقاً بصوت الشيخ الذي كان يصلي برفقته عمرو وهو يقول مجموعة من الأدعية له.

وكتب تامر تعليقاً:"هذا الفيديو صدقه جاريه علي اخويه و ابني و سندي/ عمرو شلتوت...ارجو الدعاء له و قراءه الفاتحه...أرجو الدعاء له بالرحمه و المغفره... و يا رب إلهمنا الصبر من عندك.."

ويشار إلى أن عمرو توفي بسبب حادث سير، وتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر يوم الأحد .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة شقيقه..تامر شلتوت: يا رب ألهمنا الصبر من عندك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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