موجة غضب بين المتابعين بعد إعلان وائل كفوري قرار الهجرة

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بطريقته المعتادة من خلال كتابة الشعر.

وكتب وائل كفوري واصفاً تدهور الليرة ورغبته في الهجرة قائلاً: "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة/ الليرة مش قـد الأُجرة/ خـزّقـت وراق العِـملِـة/ وقدَّمت وراق الهُجرة".

وسبق أن انتقد الكفوري الأوضاع السيئة كاتبا على صفحته :"رزقالله . . . كانـو يـقولو بلادي من أحلى البلدان راحِـت . . إيّـام الّـلـولـو يـا ضـيعـانَك يـا لبـنـان".

وردت إحدى المتابعات منفعلة : الوطن لي عملك فنّان مش بالهجرة بيتكافى فترة بتقطع عا لبنان ل بعدو من أجمل بلدان بإذن الله بيتعافى"

وآخر رد على تعليق وائل بالطريقة نفسها قائلاً: "الشهامة انت العنوان ب فنك عندي ذكرى مش لازم تترك لبنان بكرا بيتغير بكرا بلادي مر عليها كتير قهر وجوع وتعتير بدنا تحلم بالتغيير مهما جد وشو مايصير وبكرا بيتغير بكرا".