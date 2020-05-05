محمد منير يصف هذه الإمرأة بملكة الزمن الجميل..ويقع في مأزق

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد منير​، صورة نادرة تجمعه بالمخرجة الكبيرة الراحلة ​علوية زكي​، وكتب تعليقاً على الصورة :"الله الله على جمالك..الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني".

وكانت قد توفيت المخرجة علوية زكي، العام الماضي 2019 عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية.

من ناحية أخرى تم تداول أخبار عن تعرض محمد منير للسخرية بعد أن كان قد أردف على التعليق المذكور أعلاه متوجهاً لعلوية: " بحبك وأوعدك بزيارة قريبة جدا .. ربنا يديلك الصحة أنتِ وبناتك الجميلات ".

ولكن حين نتصفح صفحة منير لا نجد أثر لكلمة "معدل" على التعليق في الصورة، وهي الكلمة التي تظهر تحت التعليق في حال تم إضافة أي تعديل عليه، ولكن قد يكون منير حذف الصورة ونشر صورة جديدة مع التعليق.

فهل فعلاً قام منير بهذا الأمر؟

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