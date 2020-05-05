“تيليتون” يجمع بين سبايك لي وماريا كاري وروبرت دي نيرو

متابعة بتجـــــــــرد: يجمع تيليتون يذهب ريعه لجمعية “روبن هود” الخيرية في نيويورك ولفئات أضعفها الوباء، كوكبة من النجوم بينهم روبرت دي نيرو وسبايك لي وماريا كاري. ويستمر الحفل الخيري الذي ينطلق في 11 مايو، لساعة بالتعاون مع المجموعة الإعلامية “أي هارت راديو” وستتولى تقديمه الممثلة والمنتجة وكاتبة السيناريو تينا فاي. واعتباراً من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (23:00 ت غ) سيؤدي نجوم لدى غالبيتهم روابط بمنطقة نيويورك، وصلاتهم. Advertisements وسيقدم الأغاني الفنانون بيلي جويل وماريا كاري وستينغ فضلاً عن فرقة بون جوفي . وتنتظر كذلك مشاركة جينيفر لوبيز وباربرا سترايسند ولين-مانويل ميرندا مؤلف المسرحية الغنائية “هاملتون” وتريفور نوا مقدم برنامج “ذي ديلي شو”. وسيذهب ريع الحدث بالكامل إلى جمعية “روبن هود” التي تتعاون مع أكثر من 250 جمعية لمكافحة الجوع ومساعدة المعوزين على إيجاد مسكن أو عمل.

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