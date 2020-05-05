المغنية غرايمز وإيلون ماسك يرزقان بطفل

متابعة بتجــــــــرد: كشفت المغنية الكندية غرايمز وشريك حياتها رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في تغريدة، أنهما رزقا بطفل، وأن “الأم والمولود في حال جيدة”.

وكانت مغنية البوب الكندية غرايمز (البالغة 32 عاماً)، نشرت صورة تظهر بطنها المتكور عبر “إنستغرام” في مطلع يناير الماضي، ولكن ماسك (البالغ 48 عاماً) لم يصرح بأي تفاصيل إضافية.

وكان ماسك وغرايمز فاجآ أوساط الموسيقى والأعمال بظهورهما للمرة الأولى معاً خلال حفلة متحف متروبوليتان عام 2018، وقد وضعت غرايمز يومها عقداً على شكل شعار شركة “تيسلا” التي يملكها إلون ماسك.

وهذا الطفل هو الأول لغرايمز فيما لماسك 5 أبناء، وقد تطلق 3 مرات، من بينها مرتان من الزوجة نفسها.

ويملك ماسك أيضاً شركة «سبايس إكس» المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأمريكية لنقل مؤن وتجهيزات ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.