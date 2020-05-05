مادونا تتبرع بمليون دولار لصالح جهود مكافحة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا تبرعت بمليون دولار خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد لجمع التبرعات لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في ختام مؤتمر المانحين اليوم: “تلقيت للتو رسالة تفيد بأن مادونا أعلنت الإسهام بمليون دولار لصالح رد الفعل العالمي لمكافحة فيروس كورونا”.

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