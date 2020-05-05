صورة من طفولة ياسمين صبري تكشف ما أضافته إلى وجهها

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة جداً للفنانة المصرية ياسمين صبري لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض مصمماً للفتيات. وركزت التعليقات على شكل وجهها حيث لاحظ الكثير من المتابعين غياب الشامة التي يتميز بها حالياً.

وطرحت بشأن هذا الكثير من التساؤلات ومنها: “هي الحسنه فين؟” و”شو ما عندها شامة هنا” و”مكنش عندها حسنة” و”فين الحسنة؟ إني لا أراها”.

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وفي المقابل أثنى الكثيرون على جمالها معتبرين أنها كانت وما زالت تتسم بملامح مميزة. وحققت الصورة أكثر من 13 ألف و600 إعجاب في الساعات الأربع الأولى عبد نشرها على أحد تلك الحسابات.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة مؤخراً من إعلان زواجها من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة إلى مشاركتها في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

كما تعرضت لموجة واسعة من السخرية بسبب مشهد من مسلسل “فرصة ثانية” وبدت فيه وهي تجلس في أحد المقاهي مع “زياد” (أحمد مجدي) لتفاجأ باتصال من والدتها تخبرها فيه أن والدها فقد الوعي في المنزل، إلا أنها تظهر ردة فعل عادية جداً.