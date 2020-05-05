خطأ إخراجي يضع مسلسل “أم هارون” في ورطة جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل مسلسل “أم هارون” إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بات تحت مجهر المشاهدين في أدق تفاصيله من الحوار إلى المشاهد.

ولاحظ عدد كبير من المتابعين خطأ جديد لم ينتبه له المخرج المصري محمد العدل، حيث ظهرت النجمة حياة الفهد في احد المشاهد تستخدم القفازات الطبية ذات الاستخدام الواحد والتي تم تصنيعها بالستينيات في حين أن أحداث العمل تدور في مرحلة الاربعينيات.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو وأضافوا إليه تعليقاُ بأن هذه القفازات تم تصنيعها لأول مرة في العام 1964 من قبل شركة أنسيل الأسترالية، وهذا ما لم لحظة فريق عمل المسلسل المثير للجدل.

وكانت النجمة الكويتية ردت بطريقة غير مباشرة على الاتهامات التي تلاحقها بالتطبيع بسبب المسلسل، ونشرت صورة عبر “انستغرام”، لأحد مشاهد العمل، والذي يُجسد مظاهرات تدافع عن المسجد الأقصى والقدس، وعلقت عليها قائلة: “يا قدسُ، يا منارةَ الشرائع حزينةٌ عيناكِ، يا مدينةَ البتول يا واحةً ظليلةً مر بها الرسول”.