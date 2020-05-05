عاصي الحلاني يرفع منسوب التشويق: “بعشقك.. قريبًا”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن صور جديدة له من كواليس تصوير كليب أغنية “بعشقك” المرتقب طرحها خلال الأيام المقبلة؛ وأشار عاصي في تعليقه على الصور إلى أن الكليب سيبصر النور قريبًا، حيث كتب: “بعشقك.. قريبًا”.

ويظهر الحلاني في الصور بإطلالة مختلفة عن تلك التي اعتاد عليها الجمهور منه، وهو ما ضاعف من حماس محبّيه لمشاهدة الكليب، خاصةً أن فكرته مستوحاة من الحجر المنزلي.

وكان عاصي الحلاني قد صرّح أنه تم تصوير عدة مشاهد من الكليب خلال فترة الحجر حيث يظهر معه كل من زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد. والكليب عائلي بإمتياز، وتم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف اضافة الى التصوير السينمائي.

أغنية “بعشقك” باللهجة المصرية ومن اللون الغنائي الرومانسي، من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طني سابا وقد تم تسجيلها في تركيا، وهي من ضمن أغاني ألبوم عاصي الحلاني القادم.