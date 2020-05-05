شكران مرتجى تنضم إلى أبطال “لا كازا دي بابل” وهذا ما تخطّط له

متابعة بتجــــــــرد: رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا، تحافظ النجمة السورية شكران مرتجى على طاقتها الإيجابية، التي تنعكس بشكل إيجابي على متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلّت شكران مرتجى في أحدث صورها عبر “إنستغرام”، مرتدية الزي الأحمر الذي يشتهر به نجوم مسلسل “لا كازا دي بابل” (La casa de papel) الإسباني العالمي الشهير، وذلك بعد أن خضعت الصورة لبرنامج “فوتوشوب”.

وبدت مرتجى حاملة القناع الموحّد الخاص بأفراد العصابة في المسلسل، والذين اشتهروا بسرقتهم المصرف المركزي في إسبانيا. وعلّقت مرتجى على لقطتها المرفقة قائلةً بفكاهة: “في بنك ببالي”. ولاقت الصورة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من قبل متابعيها.