وعد في طفولتها نسخة عن شكلها الحالي.. هكذا كانت

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة السعودية وعد على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة استعادتها من أرشيف طفولتها. وظهرت فيها وهي تحمل شمعة ولفتت أنظار ما يقرب من 3 آلاف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر.

وتناولت الكثير من التعليقات شكلها مع المقارنة بينه وبين شكلها الحالي. وأشار بعض المتابعين إلى أنها لم تتغير كثيراً وأنها كانت ولا تزال جميلة فيما أشار آخرون إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً وتحدث غيرهم عن عمليات التجميل.

وتعليقاً كتبت الفنانة: “الصورة أنا وصغيرة بعرس أختي وماسكة الشمعة ونعسانة وكنت بحرق البنات اللي جمبي المهم ليش عيوني صغرت اللحين مدري”.

ويذكر أنها لفتت الأنظار قبل ذلك بنشر صورة لوالديها الراحلين وشقيقها ولاحظ الكثيرون الشبه الكبير بينها وبين والدتها.

وأرفقتها بالتعليق: “الله يرحم أبويا وأمي من أغلقت صفحتهم من سجل الحياة ولم يبق بيننا وبينهم إلا الدعاء. اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم آنس وحشتهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور. يا رب اللهم أمين واستودعك بنتي حسناء”.