رانبير كابور يكشف لـ"الخليج 365" وصية والده ريشي كابور

قال النجم الهندي رانبير كابور إن آخر لقاء جمعه بوالده كان قبل دقائق من دخوله غرفة العناية المركزة، التي خرج منها جسدا دون روح، موضحا أن كلمات والده الأخيرة كانت بمثابة وداع من أب شجاع واجه مصيره بإيمان كبير.



وأضاف كابور في حديثه لـ"الخليج 365": "كان أبي يتصرف معنا منذ شهر مضى بروح مختلفة، فقد جعله الحجر المنزلي يقضي معنا أوقاتا أطول ربما من تلك التي قضاها معنا طوال حياته نظرا لانشغاله المستمر، ثم انشغالي أيضا بعد دخولي الوسط الفني".

وأوضح أن والده كان محبا للحياة الأسرية، وكان يقضي أوقاته الأخيرة في الطهي والغناء ومشاهدة الأعمال الفنية.

وعن آخر كلمات جمعت بينهما قال "رانبير": "كانت قبل دقائق من دخوله غرفة العناية المركزة، ورغم شعوره بضيق تنفس لكنه أصر على الحديث معي وكأنه يودعني، حيث أكد أنه فخور بي كابن وصديق وفنان، وطلب مني مساندة شقيقتي وأمي دوما، فأكدت له أن كل شيء سيصبح على ما يرام".

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وأضاف رانبير: "نشعر بحزن شديد في أعماق القلب، ولن يمر حزننا على رحيل أبي بسرعة، خصوصا بعد ما شاهدناه من حب زملائه وجماهيره له، وهو جعلنا بالفعل نشعر بالفخر".

وعن شعور والده عند تلقيه خبر وفاة عرفان خان، قال "رانبير": "تأثر كثيرا ولم يكن يتوقع الخبر مثل كثير منا، وقال إن عرفان سيظل معنا بروحه وأعماله، فلم يكن يعلم أنه سيلحق به بعد يوم واحد فقط".

ريشي كابور يعتبر من أهم رموز السينما الهندية، بدأ مشواره الفني عام 1973 بفيلم "بوبي" وقدم العديد من الأفلام الناجحة محليا وعالميا، منها "قمر أكبر أنطوني"، و"ملك"، و"ديوانا".

كانت آخر أعمال الراحل فيلم "الجسد"، الذي عرض على "نتفليكس"، يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوفي ريشي كابور إثر مضاعفات مرض سرطان النخاع الشوكي صباح 30 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 67 عاما.