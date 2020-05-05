بعد حياة الفهد، ناصر القصبي يُفجر عنصريته

May 05, 2020
أثار الممثل السعودي ناصر القصبي الكثير من الجدل في الساعات الماضية حيث تعرض لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب مهاجمته للمثليين في الحلقة الـ 11 من مسلسل “مخرج 7”.
في الحلقة، ظهر “القصبي” وهو يطالب بإحراق المثليين وقال في المشهد: “هذا الشيء مرفوض ولا أحد يقبله وهاذول ويش قاعدين يساوون اليوم بعيالنا.. ويش قاعدين يساوون هاذول بالأمة.. هذا الشيء مرفوض.. أنا لو علي أنا والله أقول هاذول يستاهلون الحرق”.
ناصر القصبي تعرض لهجوم عنيف بعد انتهاء الحلقة حيث تصدر اسمه الترند خاصة ان هناك من انتقد كلامه وطالب بوقف عرض المسلسل، وهناك من طالب بوقف المسلسل لأنه يتضمن مواضيع لا يمكن للعائلة بأكملها أن تشاهدها خاصة بوجود أطفال.
كلام ناصر القصبي العنصري، ذكرنا بكلام الفنانة الكويتية حياة االفهد التي طالبت مؤخراً بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت، وقالت بما معناه “نرميهم في الصحراء”.
مسلسل “مَخرج 7″ كوميديا سعودية من نمط الـ”سيت كوم” بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا السعودية، يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة وإنعكاساتها على أسرة سعودية من الطبقة الوسطى. بطولة ناصر القصبي، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، عبدالمجيد الرهيدي، ريم عبدالله، ريماس منصور، علي الحميدي وأخرين. تأليف خلف الحربي، إخراج أوس الشرقي.
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