ملكة جمال لبنان في خطر

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورة مبهرة لها، بدت فيها في قمة الجمال والأناقة.

إلا ان مايا أحبت ان تبعث برسالة من خلال هذه الصورة، التي تعتبر قطعة فنية، أن على الجمهور أن ينظر في العمق أكثر، لان المظاهر خداعة وقد يكون وراء هذا الجمال عنفاً.

وكتبت مايا رعيدي عبر حسابها على انستغرام: “بصرف النظر عن قضاء بعض الوقت والإعجاب بهذه القطعة الفنية من نظرة، أود أيضًا أن أحث كل واحد منكم على التعمق أكثر في شيء آخر.”

وأضافت “نحن جميعًا جزء من مجتمعنا، وندرك ان العنف المنزلي تحديدًا في لبنان، والأعداد المتزايدة من الأشخاص المتضررين أمر لا بد منه.”

وتابعت مايا “ليس هناك ما يبرر إدراك أن “المنزل” يصبح مكانًا غير آمن ومهدّد بسبب العنف. وكلما أدركنا هذه الحقيقة، وكلما شجعنا الضحايا على طلب المساعدة، قل عدد الأفراد المتضررين تظهر الأبحاث أنها أكثر من “عقلية” يحملها المجتمع، بدلاً من وجود أو إهمال القوانين الموجودة في الدستور المساعدة والأمل متاحان، ولكن لا يوجد مبرر من أي نوع لضحايا العنف المنزلي”.

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وختمت قائلة: “أنا لست ما حدث لي، بل انا اختار طريقي”.

ثم نشرت أرقام هاتف أبعاد ٨١٧٨٨١٧٨ كفى ٠٣٠١٨٠١٩ ورقم قوى الأمن ١٧٤٥.

نذكر أن تقارير كثيرة توالت مؤخراً تشير إلى ارتفاع حاد في حالات العنف المنزلي ضد النساء في أماكن مختلفة حول العالم، وذلك مع إجراءات الإغلاق التي تتخذها دول عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهدف نشر التوعية وللحد من العنف، انضمت مايا رعيدي الى جمعيات تعمل على مكافحة العنف ضد النساء.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019 في الثالث من تشرين الثاني الفائت، والذي كان سيعرض عبر شاشة الـLBCI، من تنظيم شركة فانيلا برودكشن للمنتجة رولا سعد، الا انه نظرًا لانتفاضة 17 تشرين الأول الفائت تم الغاء السهرة واحتفظت مايا رعيدي بالتاج الى حين انتخاب ملكة جديدة للجمال.