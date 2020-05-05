وائل عبد العزيز لشقيقته بعد زواجها من أحمد العوضي: ربنا يفك سحرك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان المصري وائل عبد العزيز على خبر زواج شقيقته ياسمين من مواطنها الفنان أحمد العوضي، حيث قاما بتغيير حالتيهما الاجتماعية على حسابهما الشخصي بـ"فيسبوك"، من أعزب إلى متزوج.

وقال وائل عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك اَي شر".

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز: "ويهديكي وترجعي لبيت ربنا الي اتعودتي تزوريه كل سنه ويوفقك لحياة جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".

ويأتي منشور وائل بعد حرب تصريحات بينه وبين العوضي، حيث هاجم الأخير صراحة، في وقت سابق، بسبب أدائه شخصية "هشام عشماوي" بمسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ويعرض في رمضان الجاري، معترضًا على تعبيرات وجهه الثابتة التي يظهر بها.

ووجه رسالة للعوضي قائلاً: "بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل، بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي أنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار".

وأردف: "خد ورشة تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل.. صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس، فكر واعمل اللي بقولك عليه".

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وجاء إعلان زواج العوضي من ياسمين مفاجأة متوقعة لشريحة من الجمهور، خاصة بعد حالة الجدل التي انتابت علاقتهما بعد تدخل شقيق ياسمين الفنان وائل عبد العزيز والذي أعلن مقاطعته لشقيقته كليا بسبب ارتباطها بالعوضي ليدخل الطرفان في مشادات عنيفة.

ورغم ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لموقع فوشيا، عن إتمام زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر في تصريحاته آنذاك، أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وتابع أن الفنانين أرادا عدم إثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتهما الخاصة، ومن ثم وقوعهما في المزيد من المشكلات، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقتها بأحمد العوضي، قبل أن يعلن وائل اعتذاره لها وخروجه من حياتها.