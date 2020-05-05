هل كسب عبدالله السدحان الرهان على حساب ناصر القصبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان في المسلسل الدرامي "كسرة ظهر" الذى يعرض حالياً في الموسم الرمضاني.

وأكد كثيرون أن السدحان أجاد دوره الدرامي بشدة، رغم أنه يتقمص شخصية جادة، بخلاف ما كان يظهر عليه منذ عقود وهي شخصية الرجل الكوميدي وبكركترات مختلفة، إلاّ أن الجمهور تعاطف معه بعد مضي ثلث العمل الذي يضم 30 حلقة، واحتل وسم "عبدالله السدحان" الترند السعودي وسط اشادات كبيرة ودعم، مؤكدين بأنه كسب الرهان من أمام منافسه ورفيق دربه ناصر القصبي الذي لا زال تحت النقد اللاذع بسبب محتوى مسلسله "مخرج7" والذي لم يرض شريحة كبيرة من المجتمع السعودي حتى الآن.

وقارن مغردون عبر منصة "تويتر" بين الفنانين "ناصر القصبي، وعبدالله السدحان" فيما يتعلق بمدى النجاح أو الفشل الذي حققاه من خلال الحلقات التي تم عرضها حتى الآن، حيث يخوض القصبي السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "ست كوم مخرج7"، بينما السدحان فيخوض السباق الدرامي بمسلسلة التراجيدي "كسرة ظهر".

ورجحت آراء الجمهور عبدالله السدحان لكسب الجولات المتبقية، وتحدثوا عن أن الكفاءة في التمثيل متساوية إلى حد كبير، ولكنهم امتدحوا شخصية السدحان، التي تعتبر جديدة عليه إلا أنه أدّاها بشكل ناجح جداً، فيما قالوا إن شخصية القصبي هي نفس الشخصية منذ سنين طويلة، إلى جانب أن مسلسله افتقر كثيرًا إلى الحبكة والسيناريو.

وتذكر المغردون ثنائية السدحان والقصبي والفراق الذي تم بينهما وقال أحدهم: "ليته انفرد بنفسه واتجه للدراما التراجيدية من سنين طويلة".

وعن الفنان الأفضل بحسب رأي الجمهور، أكد عدد كبير أن الفنان عبدالله السدحان قد كسب الرهان على حساب الفنان ناصر القصبي: فقال الإعلامي أحمد الفهيد موجهًا كلامه للقصبي: "هذا وقت ذروة وقت للمشاهدة العائلية وفي قناة سعودية احترموا ثقتنا بكم، وإن كنتم ترون ذلك أمرًا عاديًا ضعوا تنبيهًا (+18) حتى لا نشاهده مع أطفالنا".

فيما قال حساب يحمل اسم محمد البيشي: "ناصر القصبي اهنت تاريخك الكبير وتمنيت لو أنك ارتحت وريحتنا، حلقات فاشلة وسيناريو ميت وأهداف للأسف جميعها لم تصل للمتلقي".

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أما المغرد أحمد العولقي فقال "السدحان ضرب القصبي وانتصر عليه بمسلسل لأول مره يتقمص فيه شخصية جديدة، هذه ضريبة من يبحث عن الجديد".

واتفق معه مغرد آخر قائلا: ‏والله عبدالله السدحان كان ظالم نفسه وهو يتقمص شخصيات كوميدية".

يذكر أن العلاقة الفنية التي جمعت الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان على مدى 20 عاما، انتهت على أعتاب مسلسل "طاش ما طاش" الكوميدي الذي حقق جماهيرية واسعة، ووصل الخلاف لساحات القضاء.

يشار إلى أن مسلسل "كسرة ظهر" تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول أحد رجال الأعمال الذي ينجح في حياته وعمله، ويستطيع أن يتحدى كل العثرات في طريقه، ولكن يقع له حادث يقلب حياته رأسا على عقب.

ويعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية للنجم السعودي عبد الله السدحان حيث تخلى فيه عن عباءة الكوميديا في تجربته الدرامية الأولى بالكويت.