محمد صبحي: يجب تصحيح المفاهيم بعد كورونا.. وتنبأت بالفيروس في مسرحيتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد صبحي، إن العالم يشهد تطورًا خطيرًا لأزمة كورونا لم يكن أحد يتوقعه، مشيرًا إلى أنه توقع تغييرات اجتماعية وفنية كبيرة على مستوى العالم خلال مسرحياته.

وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن مسرحية "خيبتنا" تنبأت بظهور حرب فيروسية وذلك في عام 2004، قائلا: "استقرأت أن حرباً فيروسية قادمة للعالم وكانت المسرحية نتاج مشروعات قديمة للاستعمار حول تفكيك العالم العربي".

وتابع: "أعمل حسابي دائمًا أن نسبة 1% من نظرية المؤامرة قد تتحقق"، مؤكدًا أن هناك فيديوهات منتشرة تحذيرية من "بيل جيتس" منذ عام 2018 حذرت من جائحة فيروس "القاتل" وموجودة على "يوتيوب" ويمكن للجميع مشاهدتها.

واستطرد: "العالم يشغلنا الآن بقصص أخرى مثل من أين جاء الفيروس، من الصين أم لا؟ هو فيروس قديم واتمحور أم لا؟ وكل هذا هدفه إبعادنا عن القضية الرئيسية".

وأكد أنه يؤمن بنظرية المؤامرة لذلك يجب على الدولة امتلاك خبزها وتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى تستطيع الصمود، لافتًا إلى أنه لم يخرج من منزله منذ شهرين قبل اتخاذ الدولة لإجراءات حظر التجوال والتزام المنازل وعليه يجب على الجميع تغيير الكثير من العادات السلبية والسلوكيات الخاطئة حفاظًا على عدم انتشار العدوى.

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وأشار إلى أن الدولة تقوم بدورها في أزمة كورونا ويجب على المواطنين التزامهم بدورهم لتجنب انتشار العدوى، لافتًا إلى أن الفنانين يجب عليهم عدم الظهور لتعليم المواطنين غسل اليدين أو مناشدتهم البقاء في المنازل وهم في نفس الوقت يخرجون من منازلهم، معقبًا: "الفنانون دورهم كان في العشرين سنة الماضية بما قدموه من فن راق".

ورفض صبحي إطلاق وصف الجيش الأبيض على الأطباء لأنهم مثل الجيش الوطني وجميعهم أجلاء ويجب احترامهم وتقديرهم بعيدًا عن وصفهم بوصف ما.

وتابع أنه بعد كورونا يجب تصحيح المفاهيم ليكون العالم والمعلم على قمة الهرم الاجتماعي بدلا من استقبال لاعبي الكرة في المطار وتكريمهم وليكون الفنانون في القمة يجب أن يقدموا فنًا حقيقيًا.