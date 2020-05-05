أحمد بدير يسب العاملين مع فيفي عبده ويصاب بالذهول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان المصري أحمد بدير في مقلب مواطنته الراقصة الاستعراضية فيفي عبده الذي تقوم به من خلال برنامجها "خلي بالك من فيفي"، ويعرض في رمضان الجاري، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

وبدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع بدير من دخول الفيلا ومضايقته حتى كاد يعود من حيث جاء، حيث أخبره بأن شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخوله جعل اللمبة تضيء وطالب منه المرور من الباب عدة مرات وهو ما أغضبه حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

وجلس أحمد بدير يعيد الذكريات مع "فيفي" ويتذكرا أدوارهما معا فكانت الأخيرة تناديه بـ "حنفي" والفنان يرد عليها ب "كيداهم" وأثناء الإندماج ووصلة الهزار مع مشاركتها المغربية في المقلب سقطت الخادمة على الأرض مع تعالي أصوات الفرقعات بشكل مرعب افزعه.

وحاول بدير إفاقة الخادمة من خلال التكبير في آذانها ومساعدتها في النهوض على الأرض حتى استيقظت وقالت له إنها تحبه فنهرتها فيفي.

ثم جاء دور خادمة الجيران التي دخلت فيلا فيفى وهي تردد "الكلب عنده امتحان بكرة" وحين حاولت أن تشتبك مع فيفي نهرها بدير وكاد يعتدي عليها لولا أن أرعبه صوت الفرقعات.

بعدها جاء دور الخادمة المسماة بأبو الهول والتي تمثل دور "الممسوسة" التي يتلبسها الجن فحملت سلما حديديا واتجهت به نحو بدير الذي حاول مقاومتها والتعدي عليها.

وتدخلت فيفي لتنهي الاشتباك ثم سقطت على الأرض فحاول بدير افاقتها وأثناء ذلك خرج دخان كثيف من إحدى أركان الفيلا وخرج الخادم مشتعلا وحاول الفنان اطفاءه.

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وأصيب بدير بحالة من الذهول جراء ما يحدث حوله من فرقعات ونيران وسقوط لوائح على الأرض فقام بسب من يعمل مع فيفي عبده قائلا "الله يلعن من يعمل معكي".

واستكملت فيفي برنامجها حيث سقطت مغشيا عليها فزاد رعب بدير قبل أن تطلق زغرودة مفاجئة وتعلن أنها أسقطته في فخ برنامجها.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

يذكر أن فيفي عبده وأحمد بدير اشتركا معا في مسلسل " كيد النسا"، مع سمية الخشاب، وتأليف حسين مصطفى وإخراج أحمد صقر.