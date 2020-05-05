هيا الشعيبي في مرمى الانتقادات بعد دورها في مسلسل "مليار ريال"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ما يزال موسم رمضان الدرامي يعصف بالمزيد من الفنانين بعد انقضاء الربع الأول من البث التلفزيوني للكثير من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور كل سنة.

ولعل فناني الكويت هم الأكثر عرضة للانتقاد هذه السنة، التي بدأت مروراً بحياة الفهد وانتهاءً بالفنانة هيا الشعيبي.

وعلى خلاف كل عام أطلت النجمة الكويتية هيا هذه السنة من خلال عمل وشاشة سعودية بمسلسل “مليار ريال” عدا أن هذه التجربة الجديدة للشعيبي لم تكن بمحل رضى من قبل المشاهد السعودي.

فما إن بدأ عرض أولى الحلقات من المسلسل حتى بدأت تتنامى موجة الانتقادات التي طال أغلبها بطلة العمل شخصياً، فالمشكلة ظهرت ابتداءً بمعاناة الفنانة تقليد اللهجة السعودية، وهو ما ذهب بها أحياناً إلى تغير “الوشّو” القصيمية إلى “الشو” الشامية، لتنهال عليها السخرية من كل حدب وصوب.

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المشكلة لم تنته عند اللهجة. بل طالت ما هو أخص وأمعن بالنسبة للفنانة، حيث علق الجمهور على آدائها، ووصفوه تارة بالتهريج وتارة بالاستعباط والهبل، وخاصة أن الفنانة أطلت بالعديد من المشاهد التي أثبتت هذه الصفات عليها إلى حد كبير.

الناقد الدرامي عبد المجيد الكناني كان من أكثر الناقمين على آدائها، إذ طالب المسؤولين بمحاسبة كل من قاموا بإشراك الفنانة الكويتية بهذا العمل، كما وصف أداءها بالشيء الذي يدعو للخجل.

كما هاجم المحامي عبد الرحمن اللاحم، المسلسل " وقال ساخراً: " هل تعلم أن هذا الغثاء يمول من المال العام؟ هل تعلم أن الشاشة السعودية تعرض غثاء هيا الشعيبي ونيرمين محسن، هل هذا الغثاء يليق بنا؟ إلى أي قاع سحيق نحن سائرون؟ "

الشعيبي ردت على موجة الانتقاد تلك عبر إطلالة تلفزيونية قالت فيها: من ينتقدني اطفال تم تحريضهم .. انا كويتية انا بنت الشعيبي وبنت السعودية انا كوميدية.