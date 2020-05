في اليوم العالمي لحرب النجوم: النيوزيلندي تايكا وايتيتي سيكون مخرج الفيلم الجديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





سيقوم المخرج النيوزيلندي الفائز بجائزة الأوسكار، تايكا وايتيتي، بكتابة وإخراج الفيلم الجديد من سلسلة "حرب النجوم" الذي سيتم إطلاقه في دور العرض السينمائي.

وفاز وايتيتي بجائزة أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية، الأوسكار، في وقتٍ سابق من العام الجاري، عن فيلم "جوجو رابيت"، كما اشتهر أيضاً لإخراجه فيلم "ثور: راغناروك".

وستشارك الكاتبة السكوتلندية، كريستي ويلسون كارينز، التي رُشحت لنيل جائزة الأوسكار عن فيلم "1917"، في كتابة الفيلم.

ويأتي الإعلان عن هوية مخرج الإطلاق الجديد من سلسلة حرب النجوم في الرابع من مايو/أيار، الموافق لليوم العالمي للسلسلة الشهيرة.

في الوقت نفسه، تعمل الكاتبة الأميركية، ليسلي هادلاند، على مسلسل جديد لـ"ديزني بلاس".

ديزني تحذف مشهدا لقبلة مثلية من "حرب النجوم" في سنغافورة

هل كان المعمار التونسي مصدر إلهام في صناعة فيلم "حرب النجوم"؟

ويجري بالفعل عرض مسلسل "الماندالوري"، الذي قدّم وايتيتي إلى عالم "حرب النجوم"، حين أخرج الحلقة الأخيرة منه وأدى صوت الروبوت "آي جي-11".

ويجري العمل على إنتاج مسلسلات تلفزيونية جديدة لـ"ديزني بلاس" تتناول شخصيتين من عالم حرب النجوم، هما أوبي- وان كينوبي، وكاسيان أندور.

Incoming news from a galaxy far, far away….



Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B