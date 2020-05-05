شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: ابنى تيام ممثل موهوب ومحترف وقدم نفسه بعيداً عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم مصطفى قمر بآداء ابنه تيام قمر فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا والذى يعرض على قناتى الحياة و cbc، حيث يقدم تيام شخصية على ابن خالد سرحان وعبير صبرى، والذى يعيش حياة منغلقة بعض الشى حتى تتطور حياته بعد وتصرفاته بعيداً عن أهله خاصة وأنه علم بخيانه والدته لوالده وشاهدها فى منزل رجل آخر.

وقال مصطفى قمر لـ"الخليج 365" أن تيام ابنه فنان موهوب وشاطر ومحترف استطاع تقديم نفسه للجمهور بعيدا عنى حيث قدم دوره ضمن احداث مسلسل "خيانة عهد" على أفضل مستوى كما أنه شارك فى أعمال سابقة وحققت نجاح كبير منها "أهو ده اللى صار" مع روبى ومسلسل "طاقة نور" مع هانى سلامة و"أبو البنات" مع مصطفى شعبان وغيرها من الأعمال .

Advertisements



مصطفى قمر وتيام نجله



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، وخالد أنور، سلوى عثمان رمزى العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



تيام قمر

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته كل من: شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.