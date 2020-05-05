شكرا لقرائتكم خبر عن شهر رمضان وش السعد علي أحمد العوضي..من هشام عشماوي إلى الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر رمضان أصبح بمثابة وش السعد علي الفنان احمد العوضي، وذلك بعدما شهد العديد من الأحداث والمواقف السعيدة له، وذلك بعدما أعلن مؤخراً عبر صفحته علي فيس بوك زواجه دون الكشف عن اسم الزوجة، إلا أن الكثيرين من المتابعين له اعتبروها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب قصة الحب الذى أعلن عنها كلاً منهما علي مدار الفترة الماضية، ما جعلنا نستعرض الأحداث السعيدة الذي يعيشها العوضي في شهر رمضان.



العوضى

الاختيار وهشام عشماوي

لا يغفل أحد حالة النجاح الذى يحققها العوضي حالياً مع مسلسل "الاختيار"، وتحديداً من بوابة دور هشام عشماوي الذى يلعبه باحترافية شديدة جعلته حديث الكثيرين من متابعي المسلسل مثلما ظهر في تصدر التريند في أكثر من مناسبة علي مدار الأيام الماضية منذ بدء حلقات المسلسل.

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بروسلي

ليست المرة الأولي الذى يحالف العوضي التوفيق خلال دراما رمضان، فقد شهد العام الماضي بزوغ نجمه إلي حد كبير، من بوابة مسلسل "كلبش3"، والذى لعب فيه دور فتي شعبي اسمه "بروسلي"، ليتصدر التريند آنذاك علي تويتر بعبارات من الذى رددها خلال حلقات المسلسل، أبرزها "لاجل الواد الغلبان".

لآخر نفس

وإذا كانت شريكة حياة العوضي هي الفنانة ياسمين عبد العزيز، فبكل تأكيد هذا الأمر يضاف لرصيده في شهر رمضان، حيث يعد أول الأعمال الذى جمعه بها هو مسلسل "لآخر نفس"، والذى شهد مشاركة من جانبه خلال أحداثه.