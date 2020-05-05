تراند اليوم : رسالة من شقيق "ياسمين عبدالعزيز": "ربنا يفك سحرك"

أثار وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز الجدل برسالة غامضة وجهها إلى شقيقته التي تشهد العلاقة بينهما توترًا على خلفية ارتباطها بالممثل أحمد العوضي، بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة.
وكتب عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياه جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".
وكان وائل قد وضع حياة شقيقته الشخصية في مرمى الهجوم على الملأ، منتقدًا ارتباطها بممثل شاب يصغرها، وهو الأمر الذي فجر عاصفة من الجدل، وجعله يتعرض لانتقادات واسعة.