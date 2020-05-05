تراند اليوم : وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجيء وهذا آخر ما كتبته



حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني في مصر عقب غعلان وفاة فنانة شابة بشكل مفاجيء.

وأعلنت وسائل غعلام مصرية عن وفاة الشابة ماهي نور، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمنزلها، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقبل الذهاب الي المستشفى .

ونعى عدد كبيرمن الفنانين الفنانة الشابة، خاصة وأن آخر ما كتبته علي حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو طلب الدعاء لها قائلة :" دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الأستجابه انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

وشاركت ماهي في بعض الأعمال الفنية سواء في المسرح او الدراما، منها اللص والكتاب مع سامح حسين و 30 ليلة وليلة وغيرهما.





