تراند اليوم : خطأ غير مقصود من دينا الشربيني يكشف معلومة لا يعرفها الملايين عن عمرو دياب

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب بتلقائية لتكشف جوانب خبأها الهضبة عن جمهوره لسنوات طويلة.

و كشفت الفنانة دينا الشربيني جانبا سريا من حياة الفنان عمرو دياب ، وهو ذلك الذي يتعلق بوالدته .

وفي حوار صحفي ، كشفت دينا أنها اختارت اسم "رقية" وطرحته على مؤلف مسلسلها الذي يعرض الآن "لعبة النسيان".

وأوضحت "دينا" أسباب استخدامها لهذا الاسم ، مؤكدة أنها اختارته لأنه اسم والدة الفنان عمرو دياب .

وأضافت: أعشق هذا الأسم فهو اسم والدة عمرو دياب ، رحمها الله ، وهي سيدة

أقدرها وأحترمها كثيرا خاصة بعد كل ما سمعته عنها حيث كانت مثالا للكرم

والأخلاق "بحسب المصري اليوم".