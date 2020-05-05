تراند اليوم : بعد إعلان تحول ابنته إلى رجل .. فنانة شهيرة لـ هشام سليم: ما تقوله لا يقبله أي أب على ابنه

تصدر الفنان هشام سليم مواقع البحث بعد إعلانه تحول ابنته إلى رجل.

و وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة دعم إلى الفنان هشام سليم بعد إعلان تحول ابنته نورا إلى شاب يُدعى "نور".

وقالت في تغريدة عبر حسابها بتويتر: كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم.

وأضافت: أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء.

