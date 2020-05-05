تامر حسني ينعي سها سمير بكلمات مؤثرة

نعى النجم الكبير تامر حسني، سها سمير أدمن صفحة ألتراس تامر حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعرب تامر عن حزنه، قائلًا: الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيره مع المرض و كنتيبنت مؤمنه بقدر ربنا و كنتي بتقولي الحمدلله روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا و في شهر رمضان يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانه الجميله اللي انتي فيها دلوقتي و إختيارك في شهر رمضان اجمل حسن خاتمه .. الله يرحمك يا اجمل ملاك.
وكانت توفيت سها سمير بعد صراع مع المرض.
ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.
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