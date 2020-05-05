شادية وسما المصري وغيرهما هل تزوجن من رجال دين؟

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ميرنا وليد - بيروت - جمع الزواج العديد من الممثلات والفنانات المصريات برجال دين أو شخصيات متدينة، فأثارت تلك الزيجات جدلاً كبيراً في حينها، في هذا التقرير نستعرض ابرز تلك الزيجات التي حصلت والتي كانت مجرد شائعات:
الممثلة المصرية الراحلة شادية انتشرت عنها الكثير من الشائعات حول زواجها من الشيخ المصري محمد متولي الشعراوي، لكنها نفت تلك الأخبار مراراً وتكراراً.
انتشرت العديد من الأخبار التي تحدثت عن زواج الداعية الإسلامي محمد حسان من الممثلة ندى عادل، لكن الاخيرة نفت تلك الأخبار وأكدت أنها شائعات لا صحة لها.
أما الفنانة المصرية سما المصري فقد فاجأت الجميع عندما أعلنت خبر زواجها سراً من النائب السلفي في البرلمان المصري أنور البلكيمي، وأبدت ندمها على زواجها منه، في وقت نفى البلكمي تصريحات المصري واعتبرها عارية من الصحة.
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