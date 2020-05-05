أيتن عامر تحاول الإنتحار

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فرصة تانية" بطولة الممثلة المصرية ياسمين صبري تريند الأكثر بحثاً بعد محاولة الممثلة المصرية ​أيتن عامر​ الانتحار، ضمن أحداث الحلقة.

ونشرت آيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من كواليس مسلسل "فرصة تانية".

وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالي الكلام ومخلية وشِّي في الارض من الأستاذة رضوى الشربيني.. اعمل فيكي ايه بس يا ريهام".

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل بين المتابعين بسبب شخصية ريهام التي تجسدها في المسلسل.

الجدير ذكره أن مسلسل "فرصة تانية" إخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته الى جانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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