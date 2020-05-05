إيلام جاي يطلق "أنا محجور بالبيت وهذه قصتي" ويحقق 13 مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العالمي ذو الأصول المغربية ​إيلام جاي​ أحدث أعماله الفنية وهو فيديو كليب تحت عنوان "أنا محجور بالبيت وهذه قصتي" يروي فيه تفاصيل حياته مع الحجر المنزلي، وذلك مساهمة منه لمواجهة الأوضاع الحالية و انتشار فيروس "كورونا" بكل الأقطار والدول، وقد تفاعل مع العمل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حيث حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة في اقل من أسبوع منذ طرحه .

العمل الفني والذي قام بتنفيذه وإخراجه وكتابة الكلمات إيلام جاي، بتقنيات تصوير وجرافيكس عالية التطور، يبعث برسالة مفادها أنه آن الأوان للإنسان أن يضع نفسه أمام المرآة ليسائل نفسه عن دوره في الحياة ويكتشف أخطائه ويقوم بتصحيحها، فمن الممكن أن نحجر عن أجسادنا داخل البيوت ، لكن من المستحيل أن نحجر على عقولنا وأفكارنا، فالفكر يتجاوز حدود المكان ليساهم الإنسان في إحداث تغيير بمجتمعه في ظل هذه الظروف وما بعدها، لذلك على الإنسان أن يبدأ التغيير من نفسه أولا وأخيرا.