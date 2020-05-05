بالفيديو- إستمع الى دعاء "بغلط" بصوت محمد رشاد

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد رشاد​ دعاء جديداً عبر يوتيوب بعنوان "بغلط"، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء بكلمات دعاء "بغلط" التالي:

"بغلط وبدعي وأخاف جدا إنك متسمعليش من كتر غلطي وكل مرة بقول دي توبة وآخر مرة تعديها وتسترها وخايف مرة متعديش".

ويشار الى أن الدعاء من كلمات إبراهيم صلاح، وألحان رزق، وتوزيع مودي منير.

الجدير ذكره أن في شهر نيسان إبريل الماضي، كان نشر الفنان محمد رشاد، فيديو عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يجمعه بزوجته الإعلامية مي حلمي، أثناء تمثيلهما جزء من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

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