بالصورة- إنجي علاء تدعم زوجها يوسف الشريف بعد نجاح "النهاية"

ميرنا وليد - بيروت - هنأت مصممة الأزياء ​إنجي علاء​ زوجها ​يوسف الشريف​ بنجاح مسلسله الرمضاني "النهاية".

وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع اغلتواصل الإجتماعي: "‏كل الناس كانوا عايزين الروبوت يعملهم الشوربة ماكانوش يعرفوا إنه هيعمل منهم هم شوربة، ‏ألف مبروك يا حبيبي مكسر الدنيا الحمدلله". وبدوره رد عليها زوجها عبر حسابه الخاص كاتباً: "يا حبيبتي الله يبارك فيكي، مبروك عليكي انت كمان عاملة شغل هايل كالمعتاد".

الجدير ذكره أن ​​مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وهو من بطولة يوسف الشريف عمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي، محمد العمروسي، سارة عادل، عبدالرحيم حسن وأيمن الشيوي، وضيوف الشرف الممثل اللبناني باسم مغنية، سوسن بدر، إياد نصار، محمد كيلاني، وأحمد مجدي، حسام داغر، عمر الشناوي، محمد علي رزق، باسل الزارو، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيي الدين.



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