خاص الفن – غادة بشور: غيابي طبيعي جداً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قللت الممثلة السورية ​غادة بشور​ من أهمية غيابها عن المشهد الدرامي هذا العام، مشيرة إلى أن الغياب طبيعي جداً في ظل قلة الأعمال المنتجة التي اقتصرت على ثمانية أعمال فقط.

وأكدت لموقع "الفن" أنها لم تغب عن الشاشة خلال رمضان، لأن قناة سورية دراما تعرض مسلسل "كرم منجل" الذي تم إنتاجه العام الماضي وعرض وقتها وتؤدي فيه شخصية "سمية".

وقالت إنها هذا العام كان فرصة للراحة والاستجمام وإعادة ترتيب الأوراق والتفكير جدياً بالمستقبل القريب، خاصة أنها انشغلت بافتتاح مشروعها الخاص في اللاذقية "غرب سوريا".

وأضافت أنها لن تضيف شيئاً إذا قالت إن الدراما السورية لا تعيش أياماً جيدة، لأن الحقيقة باتت واضحة للقاصي والداني.

ووجهت شكرها لكل العاملين في الدراما السورية، مشيرة إلى أن بعض أعمال هذه السنة مشغولة بحرفية وتستحق الثناء.

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