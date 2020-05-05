بعد انهياره وقذف رامز جلال بالحذاء.. ماذا قال باسم ياخور للشامتين به؟

متابعة بتجــــــــرد: بعد الضجة التي أحدثها ظهور النجم باسم ياخور كضحية في برنامج “رامز مجنون رسمي”، وجه رسالة الى جمهوره من خلال صفحته على تطبيق انستغرام.

ونشر النجم السوري صورة من برنامج المقالب وعلق عليها قائلاً: “يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه. ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج”.

وخلال الحلقة حاول ياخور استعطاف الفنان رامز جلال ليتوقف عن المقلب القاسي، مشيراً إلى أنه يعاني من فوبيا الألعاب، وبعد إنتهاء المقلب، فاجئ باسم رامز بأن ضربه بالحذاء قبل أن يسقط في فخ بركة المياه. ليخرج منها ويضربه مرةً أخرى بعنف.