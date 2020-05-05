كريستيانو رونالدو يعاني للوصول إلى تورينو

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما أعلنت الحكومة الإيطالية السماح اندية كرة القدم استئناف التدريبات الفردية إبتداءً من اليوم في ظل استمرار أزمة فيروس، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للعودة إلى فريقه جوفنتوس بعد الحجر الصحي لمدة شهرين في جزيرة ماديرا مسقط رأسه.

وبحسب التقارير حاولت الطائرة الخاصة البالغة 30 مليون جنيه استرليني من مغادرة مدريد والإقلاع ثلاث مرات لكن تم حظرها وهبطت في الجزيرة البرتغالية.

ومن ثم غادرت الطائرة من جديد إلى تورينو على متنها الطاقم بالإضافة إلى طاهين والحارس الشخصي لكريستيانو رونالدو على أن يصل إلى إيطاليا ويتمكن من الحجر الصحي لمدة أسبوعين بناءً على أوامر النادي قبل استئناف التدريب مع الفريق.