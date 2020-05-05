“فرصة تانية”.. الحياة بعد فقدان الذاكرة

متابعة بتجـــــــــرد: ضمن قائمة الأعمال الدرامية الاجتماعية على المائدة الرمضانية هذا العام يأتي مسلسل “فرصة تانية”، الذي بدأت الحلقة الأولى منه بفقدان ذاكرة إحدى بطلاته “ملك”، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين صبري، إثر حادثة، بعد أن هجرت خطيبها متصورة خيانته لها وإصرارها على عدم العودة إليه، ما يدفعه إلى الزواج من أخرى.

المسلسل حظي بكثير من التعليقات على مواقع التواصل التي تجتزئ بعض العبارات المؤثرة في حوارات الأبطال، كما امتدح البعض أغنية تتر المسلسل التي يؤديها رامي عصام.

يبدو المسلسل مثل غيره من المسلسلات الرمضانية هذا العام معرضًا للأناقة والأزياء، كما أنه يتضمن مفارقات ومواقف يصعب تقبلها. بعض هذه المواقف أشار إليها رواد موقع تويتر، حيث وجدوا الأحداث عشوائية وغير مبررة.

فهل من المنطقي مثلًا أن تعلن زوجة لزوجها في حضور أبيها أنها حامل بينما ينكر زوجها ذلك ويتهمها بالكذب حتى بعد أن أكد الطبيب صحة كلامها من دون أن يتدخل الأب، بل فقط يهنئ ابنته واعداً إيها بهدية كبيرة، ومتجاهلًا الاتهام الواضح في كلام الزوج؟

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هل من المنطقي أن يصفع زوج زوجته على مرأى من الناس في مكان عام مثل أحد مولات دبي، وحينما يتدخل رجل الأمن ينهره بشدة؟ مع هذا رأى بعض المتابعين على مواقع التواصل أن شخصيات المسلسل تشير إلى نماذج حقيقية من الواقع، وقد علق البعض على الشخصية التي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر بأنها نموذج معروف للمرأة التي تحاول التقرب إلى الرجال رغم علمها أنهم متزوجون وذلك بسبب رغبتها المريضة في هدم العلاقات الأسرية السعيدة والآمنة.

الإطار العام للمسلسل يدور حول الفرصة الثانية التي تمنح لبعض الناس في الحياة، فبعضهم يضيع فرصته تلك، غير أن آخرين لا يفوتون الفرصة الثانية بل يستغلونها، مستأنفين حياتهم من جديد بروح مغايرة.

كما يتطرق المسلسل إلى مشكلات بعض العلاقات العاطفية والعائلية، حيث نجد النماذج التي تحب الاستحواذ، والأخرى الغيورة أو العنيفة. المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية لمحمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، يقوم ببطولته ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، إدوارد وآخرون.