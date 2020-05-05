نهى عابدين تعتزل الفن نهائيا وتسبب صدمة بين النجوم.. فكيف ردوا عليها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية نهى عابدين جمهورها عبر السوشيال ميديا بخبر اعتزالها الفن نهائياً، في الوقت الذي تحشد مسلسلاتها الرمضانية "اثنين في الصندوق" و"ليالينا 80"، إشادة جماهيرية كبيرة.

وقالت نهى عابدين عبر فيسبوك، "قرار ممكن يكون صح أو غلط ، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي"، ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا القرار المفاجئ.

وأعرب عدد كبير من الفنانين والمتابعين رفضهم للقرار، فكتبت الفنانة سارة نخلة "طبعا غلط .. أنتي شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي".

فيما علق الفنان إيهاب فهمي "صلى على النبى ومافيش الكلام ده"، كما قالت الفنانة ريهام عبد الغفور "إيه ده، إنتي بتهزري!! لا طبعًا مش موافقة ده أنتي موهوبة وجميلة".

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وعلق متابعون :"أنتي ممثلة هايلة وفوق الممتازة قرارك ده صدمني بجد".. "ممكن تكون مش شايفه نافسها في المجال ده ربنا يكتبلك الخير".. "أحسن حاجة عملتيها ده مجال صعب ومخيف".."زعلتيتي دورك تخفة في مسلسل اثنين في الصندوق"... "عجبتيني من مسلسل ونوس لازم تكملي أنتي موهوبة".. "اهربي منه".

ودخلت نهى عابدين، عالم الفن منذ عام 2009، حيث قدمت دورا ثانويا في مسلسل "بره الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا"، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس" ، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا" ، "طلعت روحي".

وتتألق الفنانة نهى عابدين في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

كما تشارك أيضا في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.