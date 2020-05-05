محمد منير يقع في خطأ فادح والجمهور يسخر منه علناً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع النجم المصري محمد منير في خطأ فادح لاحظه جمهوره ومتابعوه على منصات السوشال ميديا، بسبب رسالته إلى المخرجة الراحلة علوية زكي، حيث تمنى لها أن تتمتع بصحة جيدة ووعدها بزيارتها قريبًا، رغم أنها توفيت منتصف العام الماضي.

وكتب منير، منشورا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلاً: "الله الله علي جمالك .. الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني وراهن عليا.. بحبك وأوعدك بزيارة قريبة جداً.. ربنا يديلك الصحة انتي وبناتك الجميلات".

وقال أحدهم: "علوية زكي متوفية يا ملك، هتروح تزورها فين بس مصر محتاجاك متسبناش يا كينج"، و"يا كينج المخرجة علوية زكي الله يرحمها ماتت السنة اللى فاتت.. إنت إزاى متعرفش حاجه زي دي.. دا دي اللي اكتشفت"، و"ليه مكتوب في جوجل أنها متوفية؟".

ورحلت المخرجة القديرة علوية زكى، في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها.

وتعد علوية زكي من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمصر، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتي كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع في الأعمال الدرامية.

كما تعتبر علوية أول مخرجة تلفزيونية للدراما، وكانت أول مخرجة تستقبل عمرو دياب في التلفزيون، كما أنها من قدمت الفنان أحمد زكي خلال مسلسل "اللسان المر"، كما أنها اهتمت بموهبة الفنان محمد منير التمثيلية فقامت بإشراكه في أكثر من عمل فني وتليفزيوني.

Advertisements

وأهدى النجم محمد منير، أغنية "الشهيد" للتليفزيون المصري ولشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، بعد حادث بئر العبد، الذي وقع منذ أيام، وكان منير قد قدم أغنية الشهيد عام 2016، في سياق العمل الدرامي بمسلسل "المغني" وكتب كلماتها مؤلفها نصر الدين ناجى وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

كما أعلن محمد منير عن رغبته في الزواج، مؤكدا أنْ لا شيء يمنعه من القيام بهذه الخطوة رغم تقدمه في العمر.

وقال منير البالغ من العمر 65 عاما، خلال الحلقة الرابعة من برنامج "سر الكينج" الذي يقدمه الكاتب عمر طاهر: "أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد"، وأضاف مازحًا: "أنا مازلت (عضلات) وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني".

وكشف الفنان الملقب بالكينج، عن المواصفات التي يتمناها في فتاة أحلامه، وهي: "أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة.. والملخص أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي".