شكرا لقرائتكم خبر عن جزء رابع من سلسلة G.I. Joe قيد العمل قبل البدء فى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل كل من شركتى Paramount Pictures و Hasbro على تطوير جزء رابع من سلسلة " G.I. Joe، وتجرى مفاوضات مع فريق الكتابة الذى سيتضمن كل من Joe Shrapnel و Anna Waterhouse لكتابة لعمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، سيكون الفيلم استكمال للجزء الثالث القادم Snake Eyes: G.I. Joe Origins، مع نجم "كريزي ريتش آسيانز" هنري جولدنج في الدور القيادي كرئيس لمجموعة مكافحة الإرهاب.

وكانت شركة Paramount قد أعلنت عن اختيار المخرج روبرت شونتكي، لإخراج فيلم Snake Eyes التابع لسلسلة G.I. Joe، وسبق وأخرج روبرت شونتكي فيلمين من سلسلة أفلام الخيال العلمي Divergent، وسيقوم بكتابة الفيلم إيفان سبيليوتوبولوس، مؤلف فيلم Beauty and the Beast.

فيلم Snake Eyes سيدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبداً ولا يتحدث أبداً، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبت أنها الأكثر شعبية.

Advertisements

كما أعلنت شركة Paramount عن تأجيل طرح فيلم الممثل العالم مايكل يى جوردن الجديد Without Remorse، من 18 سبتمبر المقبل إلى 2 أكتوبر من نفس العام، العمل الجديد من إخراج ستيفانو سوليما وتأليف تايلور شيريدان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

و أجلت شركة Paramount مواعيد طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place لأجل غير مسمى، حيث من المقرر أن تدرس موعدا جديدا وتعلن عنه لاحقا.

وكان من المقرر أن يشهد شهر مارس 2020 عرض الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، لكنه تقرر تاجيل عرضه لاجل غير مسمي ايضا وهو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمال لنجاح جزءه الاول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.