شكرا لقرائتكم خبر عن "جوز هند" أغنية جديدة تجمع أحمد فهمي وأكرم حسنى في "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغنى النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى أغنية جديدة فى احدى الحلقات المقبلة من مسلسلهما "رجالة البيت" والأغنية تحمل اسم "جوز هند"، من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور، وموسيقي أحمد وحيد الكينج، حيث تدخل هذه الأغنية قائمة الأغانى التى يغنيها أكرم بمفرده أو بمشاركة أحمد فهمى خلال الحلقات.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قناة CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد 2.15 صباحاً، 3.30 مساء، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً، بينما يعرض على قناة DMC الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 5 صباحاً، 5 مساء.

مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر إضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".