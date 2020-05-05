رولا قادري تستعد لطرح أحدث أعمالها في 2020

كشف مصدر خاص عن أحدث أغاني الفنانة رولا قادري، والتي لم يستقر على اسمها حتى الآن. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الوفد: الأغنية من كلمات وألحان رولا قادري، وتوزيع حسام الدين، وإنتاج ديمو، ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا عقب الانتهاء من تسجيلها. كلمات وألحان رولا قادري، وتوزيع حسام الدين، وإنتاج ديمو، ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا عقب الانتهاء من تسجيلها. Advertisements يذكر أن الفنانة رولا قادري طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أنا منك، وهو من إخراج وسام ترجمان، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان حسام الصعبي، وتوزيع شمس، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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